Малоизвестная организация "Лига антитраста" распространяет ложную информацию относительно "зеленой" энергетики в интересах предприятий, которые стремятся получать ток на льготных условиях
Об этом сообщила Украинская ветроэнергетическая ассоциация на своей странице в Facebook, комментируя обнародованную накануне «Лигой антитраста» информацию на сайте «Левый берег».
"Информация, которая подана организацией" Лига антитраст» является искажением положений действующего законодательства, очередной попыткой нивелировать всех достижений сектора возобновляемой энергетики и скрыть махинации на рынке электрической энергии, а также свидетельствует о непутевости управления сектором энергетики", - отметили в УВЭА.
По мнению УВЭА, публикация была сделана по заказу владельцев промышленных предприятий, которые стремятся получить привилегии при уплате за электрическую энергию, и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электрической энергии.
В УВЭА обратили внимание на ряд ложных утверждений в материале «Лиги антитраста». В частности, что о том, что государство якобы поддерживает «зеленую» энергетику 15 лет, хотя на самом деле лишь 10, поскольку первые проекты по альтернативной энергетике начали получать «зеленый» тариф только после 2010 года.
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«Более того, уже 2 года сектор ожидает внедрения иного инструмента государственной поддержки – “зеленых” аукционов, которое неоднократно переносилось, начиная с апреля 2019 года», - отметили в УВЕА.
В УВЕА также опровергли утверждение авторов публикации о том, что якобы «зеленый» тариф специально завышен для обеспечения возможности государства скупать всю “зеленую” электроэнергию, отметив, что наращивание производства электроэнергии из альтернативных источников направлено на рациональное потребление ископаемых видов топлива и уменьшение зависимости Украины от импорта.
«Согласно действующему законодательству, “зеленый” тариф применяется государством для содействия использованию ВИЭ и является экономическим стимулом государства, направленным на поощрение использования таких источников при производстве электроэнергии и ускорения внедрения соответствующих экологически чистых технологий», - подчеркнули в УВЕА.
И отметили, что со стороны государства осуществляется контроль за развитием ВИЭ, а показатели прироста производства тока из альтернативных источников определены рядом нормативных документов. В частности, согласно Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность», утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины № 605-р от 18 августа 2017 года, доля ВИЭ в общем энергетическом балансе Украины достигнет 25% в 2035 году.
«По состоянию на 31 декабря 2020 года, доля ВИЭ составляет всего лишь 11,3% с учета ГЭС большой мощности, а если говорить именно о солнце, ветер и биоэнергетику, то их доля в национальном электроэнергетическом балансе составляет лишь 7,3%», - сообщили в УВЕА
А также обратили внимание, что достижение доли ВИЭ в 19% в общем энергобалансе на конец 2021 года, как встряют в «Лиге антитраста», абсолютно нереалистично.
«Учитывая отсутствие внедрение “зеленых” аукционов (старт неоднократно переносился с 2019 года), сокращение “зеленого” тарифа для существующих и новых станции с ВИЭ в 2020 году наличие задолженности перед производителями из ВИЭ в более чем 20 млрд грн и наличие у власти лоббистов нишевых промышленных групп, достижения 19% на конец 2021 года, то есть рост доли ВИЭ почти в три раза всего за один год, выглядит по меньшей мере нереалистичным», - подчеркнули в УВЕА.
Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за выработанную «зеленую» электроэнергию и, кроме «Государственного покупателя», суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику и уклоняется от его исполнения.
В то же время Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. Шмигаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% «старого» долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен «старого» долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.
В Энергосообществе ЕС указывают, что задолженность государства перед предприятиями «зеленой» энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией «Укрэнерго» будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E. По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска «зеленых» аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.