Малоизвестная организация "Лига антитраста" распространяет ложную информацию относительно "зеленой" энергетики в интересах предприятий, которые стремятся получать ток на льготных условиях

Об этом сообщила Украинская ветроэнергетическая ассоциация на своей странице в Facebook, комментируя обнародованную накануне «Лигой антитраста» информацию на сайте «Левый берег».

"Информация, которая подана организацией" Лига антитраст» является искажением положений действующего законодательства, очередной попыткой нивелировать всех достижений сектора возобновляемой энергетики и скрыть махинации на рынке электрической энергии, а также свидетельствует о непутевости управления сектором энергетики", - отметили в УВЭА.

По мнению УВЭА, публикация была сделана по заказу владельцев промышленных предприятий, которые стремятся получить привилегии при уплате за электрическую энергию, и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электрической энергии.

В УВЭА обратили внимание на ряд ложных утверждений в материале «Лиги антитраста». В частности, что о том, что государство якобы поддерживает «зеленую» энергетику 15 лет, хотя на самом деле лишь 10, поскольку первые проекты по альтернативной энергетике начали получать «зеленый» тариф только после 2010 года.

«Более того, уже 2 года сектор ожидает внедрения иного инструмента государственной поддержки – “зеленых” аукционов, которое неоднократно переносилось, начиная с апреля 2019 года», - отметили в УВЕА.

В УВЕА также опровергли утверждение авторов публикации о том, что якобы «зеленый» тариф специально завышен для обеспечения возможности государства скупать всю “зеленую” электроэнергию, отметив, что наращивание производства электроэнергии из альтернативных источников направлено на рациональное потребление ископаемых видов топлива и уменьшение зависимости Украины от импорта.

«Согласно действующему законодательству, “зеленый” тариф применяется государством для содействия использованию ВИЭ и является экономическим стимулом государства, направленным на поощрение использования таких источников при производстве электроэнергии и ускорения внедрения соответствующих экологически чистых технологий», - подчеркнули в УВЕА.

И отметили, что со стороны государства осуществляется контроль за развитием ВИЭ, а показатели прироста производства тока из альтернативных источников определены рядом нормативных документов. В частности, согласно Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность», утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины № 605-р от 18 августа 2017 года, доля ВИЭ в общем энергетическом балансе Украины достигнет 25% в 2035 году.

«По состоянию на 31 декабря 2020 года, доля ВИЭ составляет всего лишь 11,3% с учета ГЭС большой мощности, а если говорить именно о солнце, ветер и биоэнергетику, то их доля в национальном электроэнергетическом балансе составляет лишь 7,3%», - сообщили в УВЕА

А также обратили внимание, что достижение доли ВИЭ в 19% в общем энергобалансе на конец 2021 года, как встряют в «Лиге антитраста», абсолютно нереалистично.

«Учитывая отсутствие внедрение “зеленых” аукционов (старт неоднократно переносился с 2019 года), сокращение “зеленого” тарифа для существующих и новых станции с ВИЭ в 2020 году наличие задолженности перед производителями из ВИЭ в более чем 20 млрд грн и наличие у власти лоббистов нишевых промышленных групп, достижения 19% на конец 2021 года, то есть рост доли ВИЭ почти в три раза всего за один год, выглядит по меньшей мере нереалистичным», - подчеркнули в УВЕА.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за выработанную «зеленую» электроэнергию и, кроме «Государственного покупателя», суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику и уклоняется от его исполнения.

В то же время Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. Шмигаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% «старого» долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен «старого» долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

В Энергосообществе ЕС указывают, что задолженность государства перед предприятиями «зеленой» энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией «Укрэнерго» будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E. По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска «зеленых» аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.