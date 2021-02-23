Пятый президент Украины Петр Порошенко следовал своему курсу «армія, мова, віра».
Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил украинский политический деятель, сын диссидента и журналиста Вячеслава Чорновила Тарас Чорновил.
«Отдадим должное Порошенко. Занимался ли он языком – кто скажет, что нет? Занялся, сделал. Занимался ли он религиозными, культурологическими, традиционными вопросами? Сделал. А по армии? Давайте будем честными – он сделал. Я знаю, какая армия у нас была в начале», - говорит он.
Чорновил подчеркнул, что власть следует принципу «скажите мне, что вас волнует, и я вам это обещаю».
Он согласился, что Порошенко начал выполнять обещания только под конец каденции.
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«Раскачка была длинная, безусловно. И сейчас у Зеленского раскачивались, бросались в разные стороны. Но простой маленький вопрос: если ты хочешь заниматься этим – почисть скелеты в шкафу», - считает Чорновил.
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