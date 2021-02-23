Протестной активности в Беларуси нет. Так заявил политический обозреватель Всеволод Непогодин в эфире программы «Романенко. Беседы», а также рассказал кому были выгодны события августа 2020 года в Беларуси.

Непогодин посетил Всебеларусское народное собрание и рассказал, что никакой протестной активности за 10 дней пребывания в Беларуси он не нашел.

«Даже на этом собрании, нигде. Вся оппозиционная активность только в телеграм-каналах. Они выберут где-то какое-то место, заселфятся, бело-красный флаг возьмут, что-то прокричат с ним и все, убегают», - рассказывает Непогодин.

Кроме этого эксперт отметил, что неочевидными причинами событий августа 2020 года в Беларуси были экономические, а именно интерес к беларусским госпредприятиям. Он говорит, что в Беларуси государство контролирует все стратегические крупные предприятия, пакет которых оценивается в 100 миллиардов долларов, поэтому и западу, и России выгодно продвигать в информационное поле заявления о том, что в связи с этими событиями предприятия убыточные и неэффективные, ведь все хотят дешевые активы.

«Очень интересная история развивалась касательно «Беларуськалия». На мировом рынке калийных удобрений там 4 основных игрока – Беларусь (Солигорсккалий), Россия (Уралкалий), Германия и Канада. Когда в августе началась вся эта шумиха, специально «Уралкалий» накачал информационную среду, что всё, в Солигорске проблемы, предприятие остановилось – забастовка. У Солигорска падают акции, а у всех остальных трех игроков вырастают. Это элементарная схема, люди заработали на этом миллионы долларов, на этой рыночной игре», - объяснил Непогодин.

Он также отмечает, что одним из основных интрессантов в том, что происходило в беларуси в августе, был российский Газпром.

«В чем же интерес газпрома заключается: уже осенью была введена в действие Островецкая АЭС, которую очень долго строили. Более дешевая атомная энергия – и Беларусь отказывается от покупки 5 милиардов кубометров газа в год. И это серьезнейший удар по доходам Газпрома», - заявляет Непогодин.

Напомним, Politeka сообщала, что Украина начала импорт электроэнергии с беларусской АЭС Лукашенко.

Ранее Виктория Гриб заявила, что импорт тока из Беларуси сулит крах украинской энергосистемы.