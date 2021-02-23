Экспрезидент Петр Порошенко выкупил свой телеканал Прямой. В то время, как люди активно ищут скрытый смысл покупки телеканала, политтехнолог Валентин Гладких высказал свою точку зрения в програмне «Что дальше? на канале «Знай 24».

Политтехнолог говорит, что Порошенко в самом деле хотел легализовать то, что ему и так положено. Гладких, уверен, что телеканал бы не закрывали.

По мнению Гладких, Порошенко воспользовался шансом и проявил себя, как настоящий лидер оппозиции. С самого начала санкции о которых шла речь в СНБО не имели отношения к Порошенко и к его каналам.

«Я думаю, что Порошенко на самом деле просто воспользовался возможностью легализовать то, что и так принадлежало ему. Я уверен, что закрывать этот канал никто и не собирался. Зато Пётр Алексеевич смог показать себя лидером оппозиции – почему ему было не воспользоваться таким шансом? Хотя с самого начала те санкции, о которых говорилось на заседании СНБО, не касались ни «Прямого», ни самого Порошенко», - говорит эксперт.

В эфире эксперт упомянул о лицах, которые чаще всего появлялись в эфире телеканала "Прямой". Также рассказал о тесном сотрудничестве Порошенко с одним из лидеров Партии Регионов и соратника експрезидента Януковича — Владимиром Макеенко.

По словам Гладких, Порошенко всегда основывал свою политическую стратегию вопреки «противодействии реваншу», а для того, чтобы этот принцип работал должна существовать реальная угроза или иллюзии угрозы.

«Так что, я думаю, это с самого начала была игра в одни ворота», - полагает политтехнолог.

Ранее, как сообщает Politeka, Валентин Гладких дал Украине совет, как лучше пережить пандемию коронавируса.

Также он прокомментировал украино-венгерский конфликт.