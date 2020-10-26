Під час місцевих виборів в Україні не обійшлося без скандалів

Зокрема, Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина втрутилася в процес місцевих виборів шляхом прямої агітації угорських чиновників за Партію угорців України.

Як повідомляє Politeka.net, цей скандал прокоментував політолог Валентин Гладких для "Politeka On-line" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Експерт зазначив, що поки відомо лише про агітацію, але за це не існує жорсткого покарання. Якщо ж Служба безпеки України виявить реальні докази - можна буде говорити про втручання в місцеві вибори і кримінальну відповідальність.

"Це нагадує історію, коли Німеччина звинувачувала Ердогана в агітації турків, що живуть на території Берліна. Але агітація це агітація, тільки нам вирішувати прислухатися до думки агітатора чи ні. Але інша історія, якщо з чужої країни фінансують якусь політичну силу. Ось у тому випадку, якщо СБУ встановить, що угорська партія фінансувалася з Угорщини - то це можна називати втручанням у внутрішні справи України, що загрожує кримінальною відповідальністю",- пояснює політолог.

Нагадаємо, що МЗС України уточнило - неприйнятні підказки угорськими чиновниками українським виборцям не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати. Яка саме реакція піде, поки не уточнюється.



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