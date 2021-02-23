Футуролог, писатель и общественный деятель Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что эскалация конфликта на Донбассе неизбежна.

«Сама природа России является экспансионистской. России для удержания своей целостности необходимо постоянно выбрасывать часть своей энергии вовне какой-нибудь победоносной войной», - говорит эксперт.

По его словам, Россия уже давно готовилась к войне с Украиной, потому что РФ необходимо самоутверждаться, в том числе перед США.

«Украина – это полигон, разменная монета. Здесь очень много моментов сошлось одновременно», - констатирует он.

Толкачев еще в 2004 году прогнозировал, что Украина потеряет часть территории.

«Мне напоминалась Украина как огромнейшая шикарная квартира в центре города, которая досталась алкоголику, который никак эту квартиру не обустраивает. Я ехал смотрел на наши дороги и понимал, что за годы независимости дороги не отстраиваются, сельское хозяйство умирает, заводы разграбили...

И у меня возникал вопрос – Украина развивает свою территорию? Я приходил к заключению, что, к сожалению, не развивает. Таким образом, когда есть такой лакомый кусок – квартира в центре города у какого-то не весьма хозяйственного субъекта – лишь вопрос времени, кто и когда эту квартиру рейдернет. Поэтому мы имеем постоянные претензии: то со стороны Румынии какие-то поползновения, то венгры что-то устраивают, то россияне», - рассказал футуролог.

Он считает, что война России с Украиной была неизбежной. Но, к сожалению, Украина оказалась к ней не готова.

«Украина даже не заявила о том, что это война. Меня до сих пор немножко раздражает само определение «сепары». Сепаратисты – это часть своего населения, которая решила делиться. Но мы-то здесь понимаем, что речь идет о внешней экспансии, внешних поставках оружия и полной инсценировке конфликта со стороны», - объяснил Толкачев.

Эксперт заявил, что и россияне, и украинцы поражены комплексом неполноценности, но по-разному его компенсируют.

«Это тянется еще со времен Византии. Если украинцы компенсировали эту неполноценность через комплекс жертвы – мы несчастные и постоянно плачемся, у россиян как раз наоборот – мания величия. Они могут справиться со своим комплексом неполноценности только самоутверждаясь. На самом деле это болезнь», - заключил он.

Напомним, Бортник заявил, что мы стоим на пороге нового обострения конфликта на Донбассе.

Ранее Рoliteka сообщала, что на Луганщине назревают горячие боевые действия на линии разграничения.