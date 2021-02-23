В эфире программы «Романенко. Беседы» политолог Руслан Бизяев объяснил, почему для любой страны важна правильная идеология, а также рассказал о новом социальном запросе в политических концепциях государств.

Он заявил, что идеология – это фундамент страны, и вокруг нее строится политическая и экономическая конструкция государства: как получаются и как распределяются доходы. В этом и состоит постоянная борьба социального и капиталистического государства.

«Из этого также следует социальная модель государства, то есть какой тип государства вы строите, на чем вы обеспечиваете социальный комфорт в своей стране. Ведь возьми тот же Европейский союз, который изначально строился на левой идее, и во главу которого ставили социальные стандарты. Сейчас же эта концепция зашла в тупик, что с этим делать люди пока не знают», - говорит политолог.

Бизяев также отмечает, что в Украине изначально неправильно ставился вопрос, зачем люди шли в политику: как в высокорентабельный бизнес, в котором можно заработать или защитить свои финансовые интересы

«Но в политику нужно идти за местом в истории, а не за очередным миллиардом долларов. Сейчас это будет становится мейнтсримно, в первую очередь, для тех стран, которые хотят купить счастливый билет в политическое будущее. Потому что посмотри, какой слом идет политических систем старых, которые были именно на этом построены, на том, что бабло побеждает зло. Эти политические системы сейчас ломаются и COVID-19 - один из триггеров этого слома», - объясняет политолог.

Бизяев говорит, что украинские политики всегда думают консервативно, и считают, что, если так было вчера, то обязательно так же будет и завтра. Но это не работет и будущее, в котором все меняется очень стремительно, уже наступило, государствам нужны люди, мыслящие по-другому.

«Как раз запрос на таких людей - это одна из причин победы партии «Слуга народа» в 2019 году. Они же что говорили: что придут новые люди, не связанные с той эпохой, которые не будут на политике зарабатывать, а будут двигать интересы страны вперед. Социальный запрос этот на самом деле остался. Если бы сейчас появилась такая партия, на парламентских выборах она бы обошла любую партию, как стоячую», - считает Бизяев.

Напомим, Politeka сообщала, что Бизяев дал прогнозы по поводу пересмотра соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

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