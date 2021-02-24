АРМА передают лишь несколько процентов от арестованных активов. В Украине намного больше арестованных и не переданных в АРМА активов, чем переданных

Об этом сказал заместитель главы Агентства по Розыску и Менеджменту Активов (АРМА) Владимир Павленко в программе “Романенко Беседы”.

"Часто актив является арестованным, но нам не передается. Я процент не готов сказать, но я уверенно могу сказать, что намного больше в Украине активов арестованных и не переданных в АРМА, чем переданных. Такие проценты я не веду, но скажу так, что к АРМА обращаются, в том числе, за розыском, то есть, правоохранители обращаются к нам и говорят - помогите, пожалуйста найти вот таких-то лиц. Мы находим их на миллиардах. И из тех активов, как мы нашли, нам передают несколько процентов. То есть, мы находим намного больше, не в два раза, и не в три, чем то, что нам передается. И если просто будут передавать все, что имеют, тогда количество активов значительно вырастет и, соответственно, доход от них значительно вырастет", - сказал Владимир Павленко.

По его словам, это будет иметь смысл, когда АРМА сможет эффективно управлять средствами. Пока что руки связаны непутевым законодательством.

"Вопрос оценки - это вопрос относительный. Можно и Межигорье оценить в 5 копеек, если постараться. Но для того, чтобы не было этих манипуляций, мы считаем, что увеличивать порог это неправильное решение", - добавил Павленко.

По его словам, когда им передают имущество - они смотрят на него, оценивают и определяют, сколько денег нужно в него вложить и надо ли это делать, сколько из имущества можно заработать и какая у него рентабельность.