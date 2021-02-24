АРМА передают лишь несколько процентов от арестованных активов. В Украине намного больше арестованных и не переданных в АРМА активов, чем переданных
Об этом сказал заместитель главы Агентства по Розыску и Менеджменту Активов (АРМА) Владимир Павленко в программе “Романенко Беседы”.
"Часто актив является арестованным, но нам не передается. Я процент не готов сказать, но я уверенно могу сказать, что намного больше в Украине активов арестованных и не переданных в АРМА, чем переданных. Такие проценты я не веду, но скажу так, что к АРМА обращаются, в том числе, за розыском, то есть, правоохранители обращаются к нам и говорят - помогите, пожалуйста найти вот таких-то лиц. Мы находим их на миллиардах. И из тех активов, как мы нашли, нам передают несколько процентов. То есть, мы находим намного больше, не в два раза, и не в три, чем то, что нам передается. И если просто будут передавать все, что имеют, тогда количество активов значительно вырастет и, соответственно, доход от них значительно вырастет", - сказал Владимир Павленко.
По его словам, это будет иметь смысл, когда АРМА сможет эффективно управлять средствами. Пока что руки связаны непутевым законодательством.
Он отметил, что критерием передачи актива АРМА является его размер в 200 минимальных зарплат.
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"Вопрос оценки - это вопрос относительный. Можно и Межигорье оценить в 5 копеек, если постараться. Но для того, чтобы не было этих манипуляций, мы считаем, что увеличивать порог это неправильное решение", - добавил Павленко.
По его словам, когда им передают имущество - они смотрят на него, оценивают и определяют, сколько денег нужно в него вложить и надо ли это делать, сколько из имущества можно заработать и какая у него рентабельность.
"Если оно рентабельно - мы его передаем в управление. А если это отребье - мы его, по идее, должны продать. Как сейчас на практике происходит - у нас есть Новоайдарский элеватор. Нам передали элеватор в Новом Айдаре. Мы уже раз 8 объявили конкурс на отбор управителя и никто не появлялся. Оно никому не нужно. Что мы должны делать - мы должны продать. Но мы не можем, потому что сейчас такая судебная практика, и все нас обвиняют в том, что мы просто так все продаем. И судебная практика говорит, что нам нужно разрешение суда. У нас нет разрешения суда, мы не продаем. Мы пишем прокурору, уже много писем написали, что, пожалуйста, или дайте нам разрешение на продажу, или заберите это имущество. У нас его не забирают, разрешение на продажу нам не дают", - резюмировал Владимир Павленко.
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