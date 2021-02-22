З ким краще вести співпрацю для України: Росією та Білоруссю чи Європою? Розгорнуту відповідь на це питання дав експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич в ефірі програми «Що далі» на каналі «Знай 24».

Гість програми пояснив та привів приклад, як розрізняти стратегічну та тактичну вигоду.

«Який критерій цієї вигоди? Припустимо, я зараз дістаю з кишені сто гривень, кладу на стіл і кажу: дайте мені, будь ласка, на п'ять хвилин ключі від вашої машини. Тактично це для вас вигідно, але стратегічно я, вибачте, сяду в вашу машину без прав і розколупаю її», - наголошує експерт.

На думку представника інституту, Росія не має розглядатися як політичний партнер, говорячи про співпрацю в економічному аспекті. Експерт акцентує на тому, що РФ не зможе оновлювати технологічний рівень, якщо не вийде з ізоляції, а отже, не матиме змогу відповідати технологічній базі високих стандартів.

Тишкевич вважає, що можна змінити план і заробляти гроші на співпраці з Росією не в політичних цілях, проте, ні в якому разі не стратегічні відносини між державами.

Ігор зазначає, що проблема урядів у різні часи – це стратегічне питання, яке порушується, незалежно від чинного президента.

За словами експерта, під стратегією в нашій країні розуміється план розвитку на наступні 5 років, у випадку з Китаєм він складається на цілих 50 років.

Раніше, як повідомляє Politeka, він пояснював, чому українській владі не можна закривати кордони.

Також Тишкевич запропонував спосіб вирішення україно-угорського конфлікту.