Нужно реформировать не только Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), но и законодательство, которым этот орган руководствуется.

Об этом заявил заместитель председателя АРМА Владимир Павленко в эфире программы «Романенко. Беседы».

«АРМА должно быть эффективным. Оно должно продолжать работу правоохранительных органов фактически, потому что мы не правоохранительным органом», - говорит он.

Заместитель председателя АРМА объяснил, в чем заключается идея менеджмента арестованных активов.

«Есть условный преступник, вину которого еще не доказали в суде и приговора еще нет, но есть обоснованное подозрение, что этот человек имеет отношение к каким-то преступлениям. Он не должен зарабатывать на средствах или активах, которые он получил незаконно», - рассказал Павленко.

Он отметил, что зарабатывать деньги на имуществе предполагаемого преступника должен не он сам, а государство. Если вину человека не докажут – ему вернут имущество, однако не вернут деньги, заработанные на нем Агентством.

«Эта идея работает во всем мире. И она заключается в том, что правосудие может происходить долго и может в конечном итоге так и не произойти, но человек, которого обоснованно подозревают в чем-то, не должен зарабатывать на этих активах», - заявил заместитель председателя АРМА.

По его словам, АРМА не решает, чем управлять. Агентству передают актив, арестованный судом по представлению прокурора. То есть прокуратура и суд решают, есть ли достаточные основания полагать, что это имущество может быть передано в АРМА.

«Мы не влияем на то, какие активы нам передают. Нам передают много хлама, которым мы управлять нормально не можем. И оно нам не нужно, потому что мы не знаем, что с ним делать», - жалуется Павленко.

Поэтому сотрудники АРМА просят внести изменения в законодательство, предусматривающие:

• спрашивать у АРМА, что они могут сделать с имуществом,

• позволять продавать имущество, которым невозможно управлять,

• позволять хранить имущество, которое нельзя продать и которым нельзя управлять.

«Это много комплексных изменений, которые нужно делать. Это должен быть масштабный большой законопроект, который мы агитируем принять, который мы предлагаем разработать, у нас есть наработки. Но, к сожалению, так получается, что депутатам это не нужно, потому что два раза выносили на голосование законопроект и он не прошел. Но больше всего меня огорчает то, что антикоррупционный комитет, который рассматривает этот законопроект, к сожалению, вообще нас не слышит. То есть у нас нет никакого рабочего диалога. Депутаты сами решают, какой закон они хотят принять, не спрашивая даже об этом нашего мнения. Это нонсенс. Реформировать АРМА без АРМА – это нонсенс», - подытожил Павленко.

Напомним, Янченко заявила, что нужно запретить АРМА продавать имущество до приговора суда.

Также Politeka сообщала, что Янченко сравнила роль депутата при власти и в оппозиции.