Украина и Беларусь играют особую роль в рамках построения внешнеполитического курса Польши. Об этом рассказала Мирослава Бобровская в своем новом выпуске программы «А как на самом деле».

«Беларусь уже четко дала понять, кто ей брат и пока Лукашенко будет у власти – курс не поменяется. В частности в негласной причине митингов в Беларуси, в том числе была задача - свержение нынешней власти и открытия доступа к стране, с той же Польшой или Литвой», - считает Бобровская.

Ведущая напоминает, что так называемый польский Центр восточных исследований в течение последних лет резко активизировался по «исследованию» мнения украинцев, особенно в западной Украине, по отношению к Польше.

«Результаты анонимных опросов с каждым разом все краше, украинцы любят поляков, и история у нас общая, и дошло до того, что все хотят жить только в Польше, так как только там гарантированы социальная безопасность и вообще все блага, а карта «поляка» - вообще мечта», - продолжила Бобровская.

Она добавляет, что в знаковом для поляков городе Люблин, где почти 500 лет назад была создана Речь Посполитая, еще летом был запущен новый интеграционный проект для стран Восточной Европы.

«Министры иностранных дел трех государств — Польши, Украины и Литвы — объявили о создании «Люблинского треугольника». В сообщении украинского МИД сказано, что такое объединение, направлено на развития сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и «всего, что способно еще глубже объединить страны и сделать Европу сильнее», - объясняет Бобровская.

Важную роль, по словам Бобровской, в работе объединения будет играть противодействие строительству российского газопровода «Северный поток — 2».

«Как отмечают главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чупутович, члены «Люблинского треугольника» видят в проекте «угрозу энергетической безопасности всей Европы», поэтому сделают все, «чтобы не допустить его реализации». Правда придётся эту тему еще обсудить с Германией и США», - резюмирует она.

Напомним, ранее Politeka передала объяснение Бобровской о том, почему украинские железнодорожники уезжают работать в Германию.

Также ранее Бобровская сообщала, что Украину растаскивают на части.