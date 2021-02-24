О непубличных сторонах и мифах ведомства в эфире программы «Романенко. Беседы» рассказал заместитель председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимир Павленко.

По словам заместителя, АРМА выполняет две основные функции: розыск, который не публичная сторона работы и менеджмент активов. Менеджмент берет на себя ответственность управления активами, которые арестованы по уголовным судопроизводствам и переданы в АРМА. Кстати, не все арестованные активы попадают в учреждение.

Павленко утверждает, что ранее бюро имело законное право отбирать собственность у граждан, но это было при другом руководстве. Нынешнее руководство осуждает методы бывших чиновников.

«Сейчас за все время, пока мы здесь работаем, ни одного такого случая в принципе не было», - заверил заместитель председателя АРМА.

По мнению заместителя, весь беспорядок, который был в агентстве до нового руководства связан с отдельными личностями, которые должны нести индивидуальную ответственность. Это не касается органа в целом. Если так подумать, то можно закрывать и другие учреждения.

«Потому что они делают какие-то действия, которые по мнению общественности являются некорректными. И это действительно так, но это не означает, что орган надо кастрировать и лишить его полномочий», - утверждает Павленко.

Павленко уверен, что все недоразумения остались в прошлом и сейчас орган вместе с законодательством последовательно реформируется.

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