Александр Разумков разработал во время выборов 1999 года проект Наталии Витренко, согласно которому она должна была составить противовес Александру Морозу

Об этом сказал политолог и историк Кость Бондаренко в эфире программы “Культ личности”.

“Мороз представлял собой угрозу, и вот именно в противовес Морозу начали “скручивать” проект Наталии Витренко. Это был проект, который был задуман, как считают многие эксперты, разработан и внедрен покойным ныне Александром Разумковым. Помощником президента. Вот он увидел Наталию Витренко, он увидел ее потенциал… Все-таки Витренко была харизматичной, умной, со специфическими взглядами, женщиной. И у которой был собственный электорат - было большое количество сторонников”, - сказал Кость Бондаренко.

По его словам, ее выход из социалистической партии и создание прогрессивной социалистической партии - было серьезным ударом по Александру Морозу.

“Ее участие в выборах 1999 года также было серьезным ударом по Александру Морозу. Это правда. И Мороза действительно боялись. Более того, во многих, скажем так, технологических разработках - воспринимали как главную угрозу Кучме на выборах 1999 года именно Александра Мороза, что он может выйти во второй тур и во втором туре он может победить Кучму. Более того, социология это и показывала. Поэтому, надо было любыми силами не допустить его во второй тур. Вот на это была сделана ставка технологов в 1999 году. И на это была рассчитана и “Каневская четверка”. Так называемая “Каневская четверка”, которая стала определенным капканом для Мороза и некоторым образом для других лиц, которые входили в эту “Каневскую четверку”, - добавил политолог.

Напомним, как сообщала Politeka, сбежавшая в Москву Витренко заверила, что РФ вовсе не враг Украине: "нас заставили...".

Также Politeka сообщала, что по мнению Бондаренко, за Кравчуком стояли украинские элиты.