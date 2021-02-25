Бизнес получил возможность приобщиться к лучшим практикам внедрения безбарьерности благодаря созданию информационной площадки «Бізнес без бар’єрів» на портале «Дія Бізнес»

Об этом сообщает kmu.gov.ua



В новом разделе «Бізнес без бар’єрів» на государственном портале «Дія Бізнес» будут собраны материалы, которые будут помогать украинским предпринимателям строить свой бизнес на принципах безбарьерности и инклюзии.



"Проект «Бізнес без бар’єрів» - уникальный и инновационный. Ведь впервые малый и средний бизнес получит систематизированную и удобную в использовании информацию о методах внедрения безбарьерности и инклюзии», - отметила первая леди Елена Зеленская.



По словам председателя ОО «безбарьерность» Татьяны Ломакиной, на портале Дія.Бізнес украинские компании будут делиться лучшими практиками, как они внедряют безбарьерность в бизнес-процессах.



"С тем, чтобы все чувствовали, что безбарьерность — это не какое — то дополнительное требование, это общественная норма", - подчеркнула Ломакина.



Инициаторы проекта отметили, что согласно исследованиям инклюзивный бизнес является более продуктивным и имеет ряд других сильных сторон. В частности, покупатели и клиенты более лояльны к такому бизнесу. Так, по данным глобального отчета о корпоративной социальной ответственности, 70% потребителей в Украине готовы платить больше за продукцию компаний, ответственно относящихся к обществу и окружающей среды. Безбарьерность позволяет привлекать более широкую целевую аудиторию и увеличивать прибыль.

Еще одним преимуществом для инклюзивного бизнеса, на которую обратил внимание старший советник ПРООН по вопросам развития демократии и прав человека Николай Сондербай является то, что ему проще выйти на рынки ЕС и получить кредит от международных организаций.



«Поскольку украинский бизнес ориентируется на европейский рынок, а Европа видит инклюзивность для всех уязвимых групп одним из своих приоритетов, соответственно, украинские компании должны ориентироваться на этот подход. Это будет способствовать тому, что на компании будут обращать внимание потенциальные инвесторы, компании будут лучше развиваться и создавать возможности для развития страны в целом», — отметил Сондербай.



Напомним, проект «Бізнес без бар’єрів» реализован ОО "безбарьерность" в рамках инициативы Елены Зеленской и при поддержке Минцифры и ПРООН.