Чем второй президентский срок Леонида Кучмы отличался от первого? Какую роль в этом играли украинские олигархи, которые к тому времени уже сформировались?

Характеристику этому пятилетнему периоду в программе «Культ личности» даёт историк и политолог Кость Бондаренко.

«Я думаю, сам Кучма принял решение идти на второй срок. Более того, впоследствии он принял решение идти и на третий срок. Концепция родилась в его голове, ведь аппетит приходит во время еды. К тому времени сформировалась достаточно мощная политическая и экономическая среда вокруг Кучмы – партия власти. Благодаря ей он отчасти контролировал парламентские процессы как минимум до конца 1998 года», - рассказывает он.

По словам Бондаренко, к тому времени существовал и экономический консенсус: практически все олигархи, кроме Лазаренко, были ориентированы на Кучму. Они понимали, что он обеспечивает консенсус олигархов. Период первичного накопления капитала заканчивался, и нужны были люди, которые будут отвечать за те или иные «цеха». Иначе придёт новый Лазаренко.

«Страна рассматривалась как огромный завод, которым можно руководить в режиме селекторного совещания. А далее Кучма понял: вот она, возможность удержать власть ещё на пять лет. К тому времени он монополизировал влияние на все сферы в стране, и все олигархи было лояльны к нему», - отмечает Кость Бондаренко.

Ранее, как сообщает Politeka, он назвал причину политического краха Павла Лазаренко.

Также Бондаренко рассказал о причинах конфликта между Лазаренко и Тимошенко.