Те, що згубило Павла Лазаренка, можна назвати відсутністю почуття міри: він не зумів зупинитися вчасно у гонитві за збільшенням свого впливу.

Так у програмі «Культ особистості» повідомляє історик і політолог Кость Бондаренко.

«Він міг увійти до історії як один з найрезультативніших прем'єрів», - вважає Бондаренко.

Політолог підкріплює свою думку беззаперечними фактами: за Павла Лазаренка Україні вдалося подолати затяжну економічну кризу та реалізувати свій потенціал, за нього ввели гривню, за нього почала діяти Конституція та перший чинний Кабмін при ній.

Щодо останнього, то експерт акцентує увагу на винятковості Кабінету міністрів Лазаренка, адже тут зібралося чимало справді видатних особистостей.

Але виною всьому була непомірність, як вважає політолог.

«Напевно, його згубила відсутність почуття міри. Він не зміг вчасно зупинитися. Він нарощував постійно свій вплив», - сказав він.

Це призвело до того, що Лазаренко налаштував проти себе багатьох політиків, довелося піти у відставку. Аварію ж 1999 року Лазаренко зрозумів як тривожний дзвіночок і покинув країну. На підтвердження цих побоювань після від’їзду ним зайнялися спецслужби, а також були введені спеціальні санкції.

Нагадуємо,Україна залишається попереду у списку країн із розвиненим кумівським капіталізмом.

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