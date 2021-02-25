Что будет с активами Януковича? Все политики коррупционеры? В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» ответил на вопрос заместитель главы Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимир Павленко.

«Это вопрос точно не для АРМА. А если спрашивать лично моё мнение – я считаю, что нет, точнее, не всегда. Всякий козёл рогат, но не всякий, у кого есть рога – козёл», - говорит он.

Заместитель отметил, что сейчас начался конкурсный отбор, на котором выберут владельца Сухолучья – незаконного владения бывшего президента Виктора Януковича. Если назначением объекта была комфортная беззаботная богатая жизнь, а не бизнес, то на этом трудно будет заработать большие деньги.

Придется больше потратить, нежели получить прибыль. Чтобы заработать на этом активе, его нужно будет документально проверить, оценить и потом аж арестовать. Не все части собственности передали в бюро. Парк и лес ведомству не принадлежит, там гуляют люди. Поэтому, пока его не передадут, то агентство не сможет управлять имуществом.

Ранее, как сообщает Politeka, Владимир Павленко заверял, что АРМА не занимается чёрным пиаром .