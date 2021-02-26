Переговоры с МВФ будут продолжаться, несмотря на отказ предоставить для Украины транш.
Об этом сообщает Василий Фурман, доктор экономических наук и член Совета Национального Банка Украины, в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».
Комментируя отказ в транше, Фурман уверяет, что катастрофы не произошло, а слова экспертов о необходимости реструктуризации задолженности он ставит под сомнения: мол, этот вопрос сейчас не вовремя.
По мнению экономиста, Украина способна сейчас сама справиться со своими долгами. С другой стороны, это дело требует уточнений.
«Просто вопрос в том, что, когда ты в программе с МВФ - это оптимистичный сценарий. А когда ты не в программе с МВФ на данном этапе развития нашего государства - это пессимистический сценарий». Очевидно, что второй вариант больше подходит Украине.
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Подытоживая, экономист отмечает, что сотрудничать с МВФ нужно, поскольку это выгодно для Украины.
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