Правозащитник Геннадий Друзенко в эфире программы «Романенко. Беседы» рассказал об акции в поддержку Сергея Стерненко и поделился мыслями о том, как дальше может развиваться ситуация.

23 февраля 2021 Сергей Стерненко был вынесен приговор, которым Сергея посадили на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества за "похищение местного депутата Сергея Щербича, разбой и хранение оружия". Приговор против общественного активиста вызвал массовое возмущение украинцев, поэтому в тот же день были проведены довольно масштабные акции протеста во всех крупных городах Украины.

«Народ понесся. Хорошо эту акцию координировали, так организовать с обеда до вечера в стольких городах такую ​​«движуху» ... Она же просто так не делается», - говорит Друзенко.

Машину начало нести, считает правозащитник, и теперь власти нужно будет доказать, что это работает закон для всех.

«Это их вводит в логику того, что мы говорили: системной перезагрузки власти. Потому что с этими судами, с этими, собственно говоря, институтами, которые не работают, кого бы вы не посадили - токсичного, не токсичного - всегда появляется Портнов, пишет пост и это вызывает, по сути, «русский» реванш», - заявляет правозащитник.

Он считает, что в этой ситуации один из путей, которыми может пойти власть — это путь Януковича: задействовать силовой ресурс, который сейчас не меньше, чем в 2014 году и влиять таким образом на активное сообщество, сдерживать протесты. Однако, Друзенко отмечает, что это плохой путь, поскольку без общественной легитимности это будет лишь провокацией, которая усилит поток протестующих.

«Не дай бог прольется кровь. С чего восстание (Революция достоинства, - ред.) началось? Не за евроинтеграцию, не за приостановление, а когда Беркут избил студентов, которые никакой угрозы не составляли тогда. Вышли люди, которые поняли - сегодня их детей, а завтра моих», - рассказывает юрист.

Он говорит, что полиции, которая была задействована на акциях 23 февраля, нужно отдать должное, поскольку они сдержали баланс агрессии с обеих сторон.

При этом, Друзенко считает, что власти в этом деле нужно показать все доказательства, которые они собрали в деле против Стерненко, поскольку наше общество расколото и необходимо предоставить все возможные объяснения.

«Если они что-то копали, у них есть дело, прокурор стучал в грудь и клялся, что у них есть доказательства - ну продемонстрируйте в прямом эфире, покажите свою правоту», - заявляет Друзенко.

Ранее Друзенко заявлял, что не предоставлено никаких доказательств того, что Антоненко причастен к делу Шеремета.

Также Politeka сообщала, что Riffmaster признался маме Шеремета в главном.



