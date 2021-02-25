Приговору активиста Сергея Стерненко не хватает политической мотивированности.

Такое мнение высказал Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в программе «Что дальше» на канале «Знай24» .

Гетманцев считает возмущение украинской общественности относительно приговора суда и последующие акции в поддержку Стерненко - делом вполне прогнозируемой. «Такого рода событие не могло не могла быть использовано радикальными кругами для того, чтобы набрать какие-то политические очки в радикальной среде нашего радикализирующегося общества», - утверждает он.

Единственное, что остается не до конца понятным для нардепа - нравственная основа этих протестов.

По его мнению, обвинения доказаны и не требуют никаких апелляций: следствие велось 5 лет, имеются неопровержимые доказательства похищения человека и издевательства над ним, а о политическом преследовании речь не идет. «Потому что есть жертва, есть доказательства, достаточно все прозрачно», - заключает он. Политической мотивации дела не хватает доказательности, она выглядит странно.

«Любое вымогательство, похищение человека, независимо от того, было ли оно политически мотивировано, должно пресекаться достаточно жестко», - убежден Гетманцев.

Не до конца понятным нардеп считает и приход протестующих в офис президента. «А что должен сделать президент? Он должен набрать судью и сказать: "Нельзя так поступать со Стерненком"? ». По мнению Гетманцева, люди прикрываются европейскими ценностями в этом вопросе, хотя не до конца в нем и разобрались. Он убежден, что любые обвинения и претензии к власти, судьи и президенту беспочвенны.

Напоминаем, Гетманцев посоветовал протестующим идти не к президенту, а к адвокатам .