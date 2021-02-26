Об особенностях прихода Николая Азарова в политику и его роли в создании «Партии Регионов» в программе «Культ личности» рассказал Кость Бондаренко, украинский историк и политолог.

Если вспомнить, появление Николая Азарова на политической арене приходится на 90-е годы. Он баллотировался в Донецке и там победил.

«Причем он пришел со специфической среды - он не был экономистом, ни был финансистом. Он пришел из научной среды», - комментирует Бондаренко особенности появления Азарова.

Будучи по специальности маркшейдером, он получил известность как политик за второго парламента. Ранее же Николай Янович был главой научно-опытного института.

1996 Азарова назначили на должность председателя Налоговой службы Украины. Это, как утверждает Бондаренко, личное решение Леонида Кучмы. Еще тогда Николай Янович не был столь связан с донецкими кланами.

2000 года он уже зарекомендовал себя иначе: стал одним из тех, кто был причастен к формированию «Партии регионов». Тогда же примерно планировался конгресс региональных элит.

«Они стали ядром, вокруг которого сформировалась «Партия Регионов», - говорит политолог.

Также он отмечает, что ранее партия объединяла скорее политико-бизнесовую элиту и решать она хотела собственно свои проблемы.

«Целый ряд людей, которые объединились для лоббирования своих интересов, а не для большой политики», - так описывает начало деятельности «Партии регионов» Бондаренко.

Позже, продолжает он, этим проектом занялись новые фигуры.

Далее историк рассказывает о конкурентный характер отношений Азарова и Януковича на протяжении 2002-2004 годов. В этот период каждый еще имел свою позицию и даже фракцию. А с 2003 года эти политические фигуры объединились, причиной чему было непрерывное приближение выборов президента, а кандидат, как известно, должен быть один. Так образовался этот тандем.

Напоминаем, Янукович не был готов к Киевским порядкам.

Ранее Politeka сообщала о консенсусе олигархов, сложившемся вокруг Кучмы до 1999 года.