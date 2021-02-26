Ирина Венедиктова вот уже почти год занимает пост генерального прокурора Украины. Настало время подвести предварительные итоги её работы.

Оценку этим итогам в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» даёт председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Деятельность генерального прокурора я оцениваю высоко. При Венедиктовой впервые начала координироваться деятельность всех правоохранительных органов. Я даже не могу вспомнить ни одного её предшественника, который бы этим занимался. Координационные совещания стали проводиться системно, и это привело к уменьшению преступности – а оно налицо», - говорит политик.

По его словам, количество краж уменьшилось на четверть. Число преступлений против личности также снизилось. Да, идёт реформа, но это – понятие абстрактное, которое имеет начало, но не имеет конца. А есть и конкретные люди, которые делают конкретные дела. В сфере наркоторговли уголовных дел стали открывать гораздо больше. Увеличилась раскрываемость и коррупционных преступлений. За 2020 было разоблачено 377 организованных преступных группировок.

«Я считаю, что это результат работы конкретного человека», - подытожил Даниил Гетманцев.

Ранее, как сообщает Politeka , этот политик отметил роль налогов в благополучии страны.