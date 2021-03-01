Несмотря на все плюсы и минусы, Ирина Венедиктова на посту генерального прокурора Украины не может удовлетворить всех. Может ли кто-то ей противостоять?

Это мнение высказал Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

Народный депутат говорит, что решения, которые принимает Ирина Венедиктова как генеральный прокурор, не удовлетворяют достаточно влиятельную группу людей. Чтобы догадаться, о ком идет речь, можно даже не называть фамилий. В то же время Гетманцев не считает, что мы должны с ними соглашаться.

«Мы не должны покрывать то, что покрывали в этой стране тридцать лет», - заявляет он.

Даниил Гетманцев считает, что нельзя не отметить определенные успехи, ведь дело начало двигаться и это касается не только «ПриватБанка».

Тем не менее, эксперт по недостаточной осведомленности с материалами отказался делать какие-либо предсказания относительно дальнейшего развития событий. Мол, он знает не больше, чем другие - только то, что сообщает СМИ.

«И, честно говоря, не горю желанием заниматься этим делом. Это просто не моя специальность», - констатирует он.

Напоминаем, нардеп подытоживает работу Ирины Венедиктовой на должности генерального прокурора.

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