Современная война – это в первую очередь борьба за господство в воздухе. В нынешней ситуации Украина волей-неволей должна развивать эту отрасль. Но во что ей нужно вкладывать средства в первую очередь?

Своё мнение в программе «Романенко. Беседы» высказывает последний президент ГП «Антонов» Александр Лось.

«Если подсчитать, сколько стоит поддержание в эксплуатации хотя бы небольшой части парка старой советской истребительной техники, то станет очевидным, что, наверное, дешевле будет ставить на вооружение беспилотную технику сопоставимого класса, чем с большим трудом поддерживать бывшую советскую боевую авиационную технику», - полагает гость программы.

По его словам, россиянам поддерживать украинскую технику проще – ведь вся документация на то, что разрабатывалось в СССР, находится у них. У Украины такой возможности нет.

Но при этом ни в коем случае нельзя отказываться от использования пилотируемой авиации – она никуда не денется. Сейчас роботизация охватывает всё больше и больше высокий уровень воинских подразделений. На Западе уже появляются беспилотные БТРы и танки. Сейчас поле боя превращается в войну машин против машин. Направлять в эту мясорубку пилотируемую технику – нелепость.

«В плане развития класса тактической авиации риск потери жизни человека- оператора машины становится всё выше и выше. Замещение пилотируемой техники на непилотируемую будет происходить во всех подразделениях. Но если речь идёт о перехвате пассажирского самолёта – нужно прилететь и своими глазами посмотреть. А вот если есть чёткое понимание поля боя – там человеку делать нечего», - заключает эксперт.

Ранее, как сообщает Politeka, Александр Лось рассказывал о разработке украинских беспилотников.

Он поделился подробностями этого процесса.