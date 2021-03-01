Фракция "Батькивщина" требует безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о запрете импорта электрической энергии из России и Беларуси.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

"Заводят сейчас электроэнергию из Беларуси и из России на коррупционной основе, а наши энергоблоки останавливают. Именно поэтому мы внесли законопроект №3739, где мы требуем прекратить импорт электроэнергии на территории Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией", - заявила Тимошенко.

Она также призвала немедленно начать расследование в отношении импорта электрической энергии из России и Беларуси.

"Я обращаюсь сейчас в Службу безопасности Украины, в Совет национальной безопасности и обороны – немедленно расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии в Украину, потому что это прямо угрожает национальной безопасности Украины", - заявила Тимошенко.

По ее словам, с начала года Украина заплатила России и Беларуси 850 млн грн за импорт электроэнергии.

Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является «Днепроспецсталь-Энерго» Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании «ДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.