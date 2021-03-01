Один из лидеров движения «Save ФОП» Сергей Доротич в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что Офис президента и президент Украины Владимир Зеленский не вступают в диалог с предпринимателями.

«Отсутствие коммуникации, отсутствие диалога в первую очередь с президентом, с Офисом президента, а именно там принимаются все политические решения, и вопрос сохранения микробизнеса – это уже политический вопрос будущего Украины. Нет диалога, создан «карманный» совет из приспешников и псевдоэкспертов. Почему-то их экспертные выводы исключительно на стороне всех решений власти. Этот совет создан, ни один представитель движения «Save ФОП» не включен», - говорит Доротич.

Он также прокомментировал информацию о том, что его фамилия якобы включена в этот совет.

«На самом деле нет, не включен. Идет такая хитрая юридическая игра. На самом деле совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства создан в Офисе президента при президенте Украины соответствующим указом президента. И в состав этого совета включены разного рода эксперты, бывшие или действующие государственные чиновники, народные депутаты, даже ФОПы есть. Но те ФОПы, которые выступали за отсрочку фискализации, введение дополнительной отчетности, администрирования для ФОП в то время, когда движение «Save ФОП» выступает за решение вопросов по существу», - сказал лидер движения «Save ФОП».

Напомним, Охотин заявил, что если протесты будут продолжаться, может произойти замена в Кабмине.

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