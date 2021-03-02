Почему Верховная Рада Украины признала Революцию достоинства историческим событием только через 7 лет? И почему ответственным за эти события признали Януковича, а героями - Порошенко и Парубия только сейчас?
Отвечает на эти вопросы в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Антон Дробович, председатель Украинского института национальной памяти.
«Я сам присоединяюсь к вопросу: почему ждали семь лет?» - спрашивает гость программы. Он отмечает, что даже для Нюрнбезького процесса не понадобилось так много времени, хоть и дело было сложнее, следовательно, вопрос, возникший сейчас, абсолютно справедлив.
Не субъективной оценкой, а признанным фактом является вина Януковича: узурпации власти, избиение студентов, выстрелы в мирную демонстрацию, бегство в РФ, натравливание войска соседнего государства - это недостойное для президента поведение. Дробович призывает называть вещи своими именами.
Даже если в рамках эксперимента представить, что все вышеперечисленное произошло не в Украине, а в каком-то другом государстве, преступление остается преступлением.
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«После такого даже «Партия регионов» голосовала против Януковича. Все понимали: нормальные люди так не поступают », - заключает Антон Дробович.
Напоминаем, политолог рассказывает о киевских порядках, к которым был не готов Янукович.
Ранее Politeka сообщала о том, что «Партия регионов» имела целью реализацию своих интересов, а не большую государственную политику.