Почему Верховная Рада Украины признала Революцию достоинства историческим событием только через 7 лет? И почему ответственным за эти события признали Януковича, а героями - Порошенко и Парубия только сейчас?

Отвечает на эти вопросы в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Антон Дробович, председатель Украинского института национальной памяти.

«Я сам присоединяюсь к вопросу: почему ждали семь лет?» - спрашивает гость программы. Он отмечает, что даже для Нюрнбезького процесса не понадобилось так много времени, хоть и дело было сложнее, следовательно, вопрос, возникший сейчас, абсолютно справедлив.

Не субъективной оценкой, а признанным фактом является вина Януковича: узурпации власти, избиение студентов, выстрелы в мирную демонстрацию, бегство в РФ, натравливание войска соседнего государства - это недостойное для президента поведение. Дробович призывает называть вещи своими именами.

Даже если в рамках эксперимента представить, что все вышеперечисленное произошло не в Украине, а в каком-то другом государстве, преступление остается преступлением.

«После такого даже «Партия регионов» голосовала против Януковича. Все понимали: нормальные люди так не поступают », - заключает Антон Дробович.

Напоминаем, политолог рассказывает о киевских порядках, к которым был не готов Янукович.

Ранее Politeka сообщала о том, что «Партия регионов» имела целью реализацию своих интересов, а не большую государственную политику.