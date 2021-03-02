5 февраля 2017 в своем автомобиле был взорван главарь так называемой «народной милиции ЛНР» Олег Анащенко. 6 февраля 2017 появляется информация, что в оккупированном Луганске террористами так называемой «ЛНР» задержан майор ВСУ, которого обвиняли в причастности к подрыву главаря боевиков Олега Анащенко.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, боевики вновь решили использовать междоусобицы с целью обвинить Украину, про это он рассказал в программе «Политика наизнанку».

«6 февраля 2017 становится известно, что состоится заседание так называемого «министерства госбезопасности ЛНР», где будет представлен задержанный майор ВСУ, который по версии боевиков бежал из оккупированного Луганска в женской одежде. Речь шла не только о причастности к террористическим актам, но и о дискредитации Вооруженных сил. Я решил эту информацию проверить, выяснились очень интересные факты», - отметил Снегирев.

По словам эксперта, накануне ликвидации Анащенко на территории так называемой «ДНР». В 5 бригаде «Оплот» застают за гомосексуальным утехами двух боевиков: Виктора Коломойцева и Эдуарда Полиникова. Эта информация была обнародована на сайтах боевиков, где их обвинили в гомосексуальных связях и Коломойцев, чтобы избежать физической расправы, вынужден был выехать на территорию так называемой «ЛНР», где он и был задержан.

«По замыслу так называемых спецслужб «ЛНР»этот Коломойцев должен был выступить военным ВСУ на заседании так называемого«министерства госбезопасности ЛНР». Но эта конференция не состоялась, так как уже 5 февраля ОИ «Права справа» опубликовала информацию, что подрыв был совершен не ССО Украины, а боевиком-террористом с позывным «Шаман»», - заявил Снегирев.

Напомним, Politeka публиковала мнение Снегирева, что работа разведсообщества Украины на оккупированных территориях оказалась эффективной.

Ранее Politeka распространяла предупреждение Бортника: мы стоим на пороге нового обострения конфликта на Донбассе.