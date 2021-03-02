Центральная власть анонсировав диалог с региональной по сути пытается наступать на местное самоуправление
Об этом рассказал в своем блоге политолог Тарас Загородний.
«Достаточно интересно видеть как сейчас в Киеве собираются влезть в строительные объекты которые строит мэрия, например это Дарницкий мост, Воскресенский переход и так далее, которое как-то движется, может кто-то хотел по-быстрее, теперь начинаются претензии со стороны Укравтодора, претензии центральной власти, что местная власть как-то плохо работает», - рассказал политолог.
По мнению эксперта такие действия не являются диалогом, а похожи больше на наезд центральной власти на региональную. Есть мнение социологов, что люди видя неадекватность и бездействие центральной власти держаться за местную власть и доверяют ей гораздо больше чем центральной.
«Люди понимают, что местные власти тут более-менее управляемые, они более-менее вменяемые, поэтому они все меньше и меньше доверяют центральной власти, потому, как бы не удивительно, что обеспокоились на центральном уровне, что происходит на местах. В принципе, «чего на зеркало пенять, коли рожа крива», - прокомментировал политолог.
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В том числе это не желание что-либо решать, особенно это относится к тарифам, перекидывание ответственности на местные органы власти. Учитывая, что центральная власть не новоизбранная, она должна была уже научиться управлять страной.
Недавно Politeka сообщала, что Чорновил посоветовал власти «почистить скелеты в шкафу».
Так же Загородний рассказал, что либералы предлагают Украине рецепты, которые не работают ни в одной стране.