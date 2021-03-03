Основатель Киевской школы государственного управления Виктор Андрусив в эфире программы «Романенко. Беседы» рассказал о бессилии украинской власти и объяснил, почему он считает введение санкций против граждан Украины цирком.

«Каждому из олигархов кажется, что он главный, а потом хоп - и за три месяца его люди вычищают и ставят другого, а за три месяца вычищают второго и ставят третьего. Олигархи сами не могут понять, что происходит. И если обычно есть какой-то консенсус, который как-то ставит их в рамки, то сейчас все, грубо говоря, недовольны. Вот просто все недовольны, все олигархи, все группы влияния», - рассказывает эксперт.

Он пояснил, что все договоренности и обещания группам влияния по факту не выполняются. Более того, они и не могут выполняться, поскольку для этого необходимо иметь систему управления, которой нет.

Он считает, что эта ситуация с санкциями являются цирком по своей сути, потому что нельзя вводить их против своих граждан, поскольку санкции — это инструмент, придуманный против тех, кого национальная власть не может достать. Например, против людей, которые находятся в другой стране.

«Ты вводишь санкции против них, потому что ты ничего не можешь с этим поделать. Если ты вводишь санкции против людей, которые здесь живут, и ты не можешь их доставить на допрос, значит, не можешь им предъявить обвинение и не можешь это доказать. Так это тогда просто цирк», - заявляет Андрусив.

Ранее Андрусив заявил, что главной проблемой украинской власти неподготовленные к государственной службе кадры.

Он также рассказал, что Украине нужна энергия средних звеньев.