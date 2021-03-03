Может ли сейчас Украина рассчитывать на помощь Соединённых Штатов и Европейского союза – вопрос вовсе не праздный.
Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический и военный эксперт Александр Мусиенко.
«С США у нас сейчас хорошее взаимодействие. Вне зависимости от того, как там меняются президенты, республиканцы у власти или демократы – поддержка есть. Военная помощь в этом году поступит в Украину. Наши страны сотрудничают по многим направлениям, проводят совместные военные учения. Самое главное – что уже налажено официальное предоставление разведывательной информации», - рассказывает Мусиенко.
Он отмечает, что всё это появилось после того, как Украина получила статус «партнёра с расширенными возможностями» НАТО. Но некоторые вопросы бросают тень на украино-американские отношения. Речь идёт, например, об истории с «вагнеровцами», которая до сих пор толком не расследована. Это осложняет партнёрство не только с США, но и с ближайшим соседом – Турцией.
«Если планируется совместная спецоперация, но происходит утечка информации – мы теряем доверие. Это очень серьёзный момент. Я думаю, американцы сейчас тоже отслеживают ситуацию. Когда представители НАТО приезжают к нам, то неофициально говорят: боритесь с утечками, которые здесь происходят, с российской агентурой – тогда и доверия к вам будет больше», - заключает Александр Мусиенко.
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Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт объяснял опасность для Украины нынешней ситуации на Донбассе.
Также Мусиенко предсказал дальнейший рост антироссийских настроений в украинском обществе.