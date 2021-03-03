Три главные элементы выработки будущего государства, которые успешно обеспечивают этот процесс другим странам, назвал в программе «Культ личности» Андрей Ермолаев, политический философ и руководитель стратегической группы планирования «София»

Ермолаев объясняет, что современное национальное государство - это относительно стабильная и устойчивая система, для которой первоочередной задачей является обеспечить развитие институтов. При этом он акцентирует внимание на важности связи сферы знаний с образованием и стратегированием.

Стратегирование эксперт объясняет как совокупность различных проектов решений и программ развития политической элиты. К этой сфере входят парламент, президент и исполнительная власть. В то же время для реализации стратегирования политическая система должна опираться на базу, которая рождается как раз-таки научной сферой и знаниями. Сюда относится и экспертная среда, которая, по его мнению, выполняет скорее инструментальную функцию: она обеспечивает государство специалистами, которые помогают решать вопросы, объясняют проблемные моменты и выдвигают альтернативные предложения.

«Грубо говоря, наука, образование и экспертная среда - это три важнейшие составляющие, обеспечивающие этот процесс выработки будущего», - заключает Ермолаев. Контактные связи между этими сферами обязательные для государства и его политической системы.

Комментируя ситуацию в Украине последних 25 лет, эксперт отмечает абсолютный обвал как раз-таки этих трех главных элементов выработки будущего.

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