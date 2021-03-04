Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, сможет ли Джо Байден стать президентом для всех американцев.

Грищенко считает, что у президента США есть все возможности для того, чтобы достаточно эффективно двигаться в реализации своих программ.

По его мнению, Байден будет пытаться стать президентом для всех американцев, как и говорил в своей речи. Но, подчеркивает Грищенко, ему могут в этом помешать.

«Очевидно, что значительная группа избирателей будут настаивать на том, что они не принимают его программу и будут всячески пытаться саботировать то, что будут предлагать демократы во главе с Байденом», - сказал экс-министр.

Ранее Politeka сообщала, что Карижский рассказал, как США распространяют свои интересы на другие страны.

Напомним, Бортник заявил, что немцы больше всех не доверяют американскому обществу.