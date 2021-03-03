Политтехнолог Максим Карижский в программе «Романенко. Беседы» рассказал о политическом процессе в Вашингтоне.

Карижский рассказал, что в 2016 году почти 5 месяцев провел на выборах в Грузии.

«Грузия интересна была тем, что это страна, на которую американские интересы распространяются и распространялись. И там было уже понятно, что если США куда-то вошли, обозначились, то они не могут просто взять и бросить, взять и уйти. Так не делается. Там формируется политика долгосрочная и у нее есть свои задачи. Было понятно, что многие вещи происходят с ориентацией на Вашингтон», - вспоминает эксперт.

По его словам, тогда в Украине Соединенные Штаты уже тоже вырисовались как влияющая сила. И он поехал в США, чтобы «разбираться, чего от нее ждать и как с ней работать».

«Поэтому пришлось провести несколько месяцев совокупно там. Вашингтон устроен интересным образом. Избранные политики, сотрудники их офисов, чиновники государственных ведомств, ответственных за внешнюю политику, слушают всех. Они собирают информацию, смотрят на новые лица, слушают, что им говорят. Чем больше источников – тем лучше. И это создает иллюзию простоты контакта. Это вплоть до того, что тебе не нужен пропуск, чтобы войти в здание комитетов Сената или Конгресса», - говорит Карижский.

Но у этого есть и вторая сторона медали, подчеркивает политтехнолог.

«В Вашингтон нельзя приехать и провести какую-то коммуникацию с нулевым балансом в итоге. Будет или плюс, или минус. С одной стороны, тебя слушают, а с другой стороны, тебя-то слушают внимательно. А потом, хуже того, смотрят, что ты будешь делать дальше после того, как ты к ним приехал. Ты себе пошел и подумал, что эти люди заняты, большая страна, большие вопросы решают… Нет. Люди поинтересуются, что ты сделал потом. Обязательно», - подытожил он.

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