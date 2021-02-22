В своем блоге политолог Руслан Бортник рассказал о новом социологическом исследовании компании Datapraxis и Yougov, которое показало существенные изменения общественного мнения и отношения европейцев к ЕС и Америке

«Компании Datapraxis и YouGov по поручению Европейского совета по международным отношениям провели масштабное социологическое исследование, которое показало, что отношение европейцев к Соединённым Штатам, Китаю и РФ претерпело существенные изменения. В опросе приняли участие более 15 тысяч человек из одиннадцати стран Европы. Сейчас наступил кризис американского влияния, большая часть европейских стран поддерживают идею о более суверенной и автономной Европе», - рассказывает Бортник.

Он говорит, что результаты опроса показывают, что европейцы считают политическую систему США сломанной, поэтому Европа не может в полной мере рассчитывать на их защиту. Большинство респондентов считают, что ЕС должен развивать собственные оборонные возможности. Бортник говорит, что из-за ослабления влияния США большинство европейцев уверены, что Китай в ближайшие десять лет обгонит США в мировом лидерстве. При этом европейцы предпочитают, чтобы их страны сохраняли нейтралитет в возможном конфликте США с Китаем и Россией.

«Шансы на возрождение атлантической солидарности существуют, но США больше не может уверенно рассчитывать на то, что европейцы выступят на их стороне в возможном противостоянии с Китаем или Россией. Европейцы более позитивно оценивают политическое устройство своих стран и ЕС по сравнению с другими странами, а самым важным стратегическим партнёром европейцы считают Германию, а не США», - говорит политолог.

Бортник отмечает, что согласно исследованию, европейцы в основном довольны избранием Байдена президентом СШ - 53% опрошенных верят, что его победа имеет положительное значение для их стран, а 57% - считают, что она выгодна для Европейского Союза. Тем не менее, европейцы выразили недоверие американским избирателям и 32% респондентов считают, что после избрания Трампа президентом США, американцам доверять нельзя, а 27% - не согласны с таким мнением. При этом больше всех недоверие к американскому обществу выразили жители Германии – 53%, а в Венгрии и Польше значительно больше людей наоборот не разделяют такое мнение (36% и 32% соответственно).

«61% опрошенных стран считают, что политическая система США полностью или частично сломана. Такое восприятие европейцами политической системы США, как сломанной, заставляет их сомневаться в том, сможет ли Америка вернуться к мировому лидерству. 59% - опрошенных убеждены, что Китай станет более могущественным, чем США в течение следующих десяти лет», - отмечает Бортник.

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