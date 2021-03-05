Комментируя в программе «Что дальше» на канале «Знай24» президентские выборы и протесты, бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отмечает, что градус политического напряжения в США снизился.

«Для многих, в том числе и членов Республиканской партии, то, что произошло в Капитолии, когда толпа ворвалась внутрь, было серьезным шоком», - утверждает Грищенко. Он считает, что это не могло не повлиять на настроения и умеренных кругов Республиканской партии.

Экс-министр объясняет сложившуюся ситуацию, так: белое американское общество видит угрозу своим семейным ценностям, а потому требует возвращения Дональда Трампа к власти США.

«Как и в любом обществе, есть те, кто либо справа, либо слева занимает радикальные позиции», - отмечает гость программы.

В то же время он добавляет, что Трамп при таком раскладе не обязательно должен стать президентом, достаточно сделать его лидером республиканцев, чтобы он представлял их интересы и какие-то альтернативы в политике США. Альтернативы эти должны быть скорее обращены к прошлому, к преобладанию среднего класса белых американцев, к доминированию семейных ценностей.

Тем не менее, Джо Байден имеет все шансы эффективно воплотить свою программу.

Напоминаем, Грищенко считает конфликт США с Россией более вероятным, чем с Китаем .