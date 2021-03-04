Колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи зможе Джо Байден стати президентом для всіх американців.
Грищенко вважає, що у президента США є всі можливості для того, щоб досить ефективно рухатися в реалізації своїх програм.
На його думку, Байден буде намагатися стати президентом для всіх американців, як і говорив у своїй промові. Але, підкреслює Грищенко, йому можуть перешкоджати.
«Очевидно, що значна група виборців будуть наполягати на тому, що вони не приймають його програму і будуть всіляко намагатися саботувати те, що будуть пропонувати демократи на чолі з Байденом», - сказав екс-міністр.
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