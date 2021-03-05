В эфире программы «Диалоги с Макаренко» тележурналист, актер и сценарист Петр Мага поделился своим мнением о закрытии ряда украинских телеканалов.

Мага говорит, что государство путает работников телеканалов с пропагандистами, которые приходили на программы. Если гость программы рассказывает о вещах, которые могут навредить украинскому государству, то его нужно вести на Владимирскую 33 и с ним дальше работать.

«Пришел человек, начал хвалить российскую вакцину. Все, продался москалям! Потому что это происходит у тебя в программе», - рассказывает он ведущему.

По словам журналиста, главный профессиональный критерий это дух и законы, а не политическая деятельность. С печалью наблюдаю за людьми, которые поддерживают неправомерные решения власти.

«Разогнать Конституционный суд – все говорят: «Ура, правильно!». Может, он и плохой. Но есть закон. Закрыть каналы! – «Ура, правильно!». Может, они и плохие. Но есть закон! Можно идти по букве закона, чтобы у меня, думающего человека, не было ощущения, что я живу в государстве «беспредела»?!», - задает вопрос гость.

Петр Мага говорит, что, когда он ставил у себя на канале в программе прямые вопросы, то ему не отвечали.

Актер рассказывает, что нельзя было объединять семью, молодежь, спорт, культуру и туризм. Говорил, что такую реструктуризацию министерства нельзя делать. Через некоторое время в министерстве с улыбкой твердили, что признали свою ошибку. Сам процесс реструктуризации стоил государству 100 млн гривен. За счет налогоплательщиков министерство развлекается и принимает неверные решения.

Напоминаем, Петр Мага рассказывает, почему украинская актерская школа отмирает .