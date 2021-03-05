Политолог Тарас Загородний в своем блоге рассказал, что в Украине произошла настоящая революция – была введена сенсорная кнопка, которая должна положить конец «кнопкодавству» украинских депутатов.

«Сегодня поговорим о революции, которая незаметно для многих произошла в Украине, а именно в Верховной Раде была наконец-то введена сенсорная кнопка, которая позволит исключить голосование за другого депутата», - говорит политолог.

Он рассказал, что эта история продолжается уже около 13 лет: где-то в 2008 году была презентована технология, которая позволяет избежать голосования за другого депутата. Но на протяжении этих 13 лет парламентарии не приходили к тому, чтобы ввести сенсорную кнопку.

«Это позволяло проводить многие очень спорные законопроекты, породило такое явление в нашем парламенте, как «пианисты», когда один мог проголосовать за многих, некоторые мастера умудрялись за 15 человек проголосовать, за 20 и так далее. Конечно же, это рождало очень много презрения в первую очередь со стороны парламентариев других стран», - рассказал Загородний.

Он говорит, что введение сенсорной кнопки – это прорыв для украинского парламентаризма и в действительности не нужно было вести никаких уголовных преследований за «кнопкодавство».

«Так вот наконец-то эта кнопка введена в действие, наконец-то этот парламент внедрил эту тихую революцию. Уходит целая эпоха и это большой-большой позитив», - отмечает политолог.

Ранее Загородний заявил, что центральная власть пытается наступать на местное самоуправление.

Ранее Politeka сообщала, что Томенко рассказал, как депутаты 13 лет обманывали украинцев при голосовании.



