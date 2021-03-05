Решение Шевченковского суда 5 марта 2014 года задержать главаря мятежников Аксенова с Константиновым можно считать предупреждением, обращенным к российской оккупации полуострова Крым.

Так высказался Дмитрий Снегирев, политический эксперт и сопредседатель ГИ «Правое дело», в своем видеоблоге.

Политолог рассказывает о самолете с Аксеновым и Константиновым, который уже 7 марта летел из Крыма в Москву. «Уважаемые господа, как вы считаете, кто давал воздушный коридор этому самолету?», - справедливо спрашивает эксперт. Отвечает он однозначно - украинская сторона. В то же время он обращает внимание на отсутствие опасений и попыток осуществить посадку самолета.

По мнению Снегирева, эта ситуация говорит о существовании определенных договоренностей по вопросу оккупации украинской территории российскими боевиками. Мол, иначе объяснить отсутствие реакции со стороны украинской ПВО и других соответствующих институций невозможно.

«На примере задержания самолета с топ-чиновниками "ПриватБанка", оказывается, было достаточно пару звонков, чтобы самолет, который уже фактически пересекал границу Украины, был посажен и, соответственно, господин Яценко был задержан сотрудниками украинских правоохранительных органов», - приводит эксперт уместный пример.

Учитывая выше сказанное, возникает справедливый вопрос: почему так же нельзя было сделать и с самолетом 5 марта? Эксперт возмущается по этому поводу, отмечая, что с помощью одного телефонного звонка можно было сорвать встречу мятежников с Государственной думой РФ и заключение дальнейших планов оккупации, в частности относительно референдума. Вызывает удивление и то, что украинская власть так же проигнорировала возвращения самолета Аксенова и Константинова, не создав никаких препятствий.

Напоминаем, политолог предполагает реализацию Абхазского сценария на Донбассе.

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