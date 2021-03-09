Политолог Андрей Ермолаев в программе «Романенко. Беседы» рассказал о распространенных ошибках молодых предпринимателей.

«В бизнесе очень хорошо проявляется, когда молодые предприниматели тянутся и начинают участвовать в разнообразных очень популярных бизнес-форумах, школах… И вдруг оказывается, что азы знания фондового рынка, современной бухгалтерии, программного обеспечения, инвестиционного законодательства – это знания важные, но все-таки они отходят на второй план на ряду с проблемами психологической мотивации, формирования креативной части коллектива, некими личными стратегиями, связанными с самореализацией. То есть проблемы за пределами чисто бизнеса, выгоды и прибыли», - говорит эксперт.

Он также объяснил, почему Украине важно присвоить и переосмыслить историю ХХ века.

«Молодая Украина 20-летней давности, до потрясений на Майданах, столкнулась с проблемой, нерешенной до сих пор. В отличие от многих наших соседей, мы не решили для себя проблему нашей полноценной исторической памяти. Мы не присвоили и не переосмыслили ХХ век, который, собственно, создавал нас. А не присвоенный ХХ век нам сейчас мстит – вылезает разнообразными проблемами, конфликтами», - заявил Ермолаев.

Ранее Politeka сообщала, что Кость Бондаренко рассказал о политическом пути Януковича.

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