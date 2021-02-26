Виктор Янукович стал ответом донецких элит на Павла Лазаренко и его группы.

Об этом в программе «Культ личности» заявил украинский политолог, историк Кость Бондаренко.

«Янукович появляется в 96-97-ом годах. Именно на переломе появляется Янукович, сначала как первый заместитель губернатора, потом уже как полноценный глава администрации (Донецкой ОГА, - ред.) после Полякова, ставленника Лазаренко. Когда произошли трагические события – убийство Щербаня, когда была попытка Лазаренко и его команды диктовать условия Донецку – на этом фоне появляется Янукович, как некое олицетворение донецких элит», - рассказал эксперт.

По его словам, до Януковича Донецк считался городом, в котором доминируют коммунисты.

«Во время выборов 99-го года Янукович продемонстрировал, как Донецк, который в то время всеми технологами считался «красным» регионом, в котором доминируют коммунисты, может проголосовать за Кучму, а не за Симоненко. Симоненко проиграл в Донецкой области, хотя это был один из базисных регионов коммунистов до этого.

В 2000 году Янукович продемонстрировал, как можно организовать первомайскую демонстрацию в пролетарском регионе без единого красного флага, только под сине-желтыми. Это было потрясением для Киева, они этого не ожидали», - утверждает Бондаренко.

Историк отметил, что Янукович демонстрировал силу, уверенность и консенсус восточно-украинских элит, который и выдвинул его в премьер-министры.

«Кучма в то время рассматривал несколько кандидатур на пост премьер-министра. Все понимали, что каждый, кто придет на смену Кинаху, потенциально может рассматриваться как кандидат от власти на выборах 2004 года. Хотя сам Кучма рассматривал для себя вариант третьего срока и это было возможно, поскольку Конституционный суд дал такое разрешение в 2004 году», - напоминает политолог.

По мнению Бондаренко, Янукович стал достаточно эффективным премьер-министром и имел высокие рейтинги.

«В 2002 году Янукович зашел на трибуну Верховной Рады, Верховная Рада удовлетворила пожелание Кучмы видеть Януковича во главе страны и Янукович стал премьер-министром. Причем достаточно эффективным премьер-министром. Более того, можно сказать, что и рейтинги Януковича в то время были достаточно высокими», - считает он.

Он добавил, что Николай Азаров был успешным вице-премьером, но никогда публично не конкурировал с Януковичем.

«Все, что делал Азаров, шло в копилку рейтингов Януковича. Азаров чудесно понимал, что у него нет амбиций стать президентом. Азаров никогда не демонстрировал президентские амбиции. И даже когда мерили социологи его возможные рейтинги, он никогда не использовал их для того, чтобы формировать свой собственный имидж. Вся работа Кабинета министров шла в копилку рейтинга Януковича», - подытожил Бондаренко.

Напомним, Бондаренко рассказывал, что Янукович столкнулся с тем, что киевские порядки и порядки в Донецке – это две разные вещи.

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