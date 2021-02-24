Украинский политолог, историк Кость Бондаренко в программе «Культ личности» рассказал, как Юлия Тимошенко заходила в политику и почему между ней и Павлом Лазаренко случился конфликт.

«Она заходила как сторонница Лазаренко. Но внутри партии «Громада» было два крыла фактически – «лазаренковское» крыло и крыло Тимошенко. Более того, между Тимошенко и Лазаренко к концу 97-го года уже начался конфликт. Это и влияние на партию, у Юлии Тимошенко появились свои лидерские амбиции. Она выросла уже из той ситуации, в которой она была вторым номером при Лазаренко, и у нее были амбиции на нечто большее», - говорит эксперт.

И в начале 1999-го года Юлию Тимошенко пригласили на Банковую на чаепитие.

«Она попила чай с Кучмой. Об этом писали очень многие газеты. Вышла из здания на улице Банковой, 11, и буквально через несколько дней объявила о том, что она создает свой политический проект «Батькивщина», - напоминает Бондаренко.

После этого Тимошенко вышла из «Громады» вместе со своими соратниками и создала партию «Батькивщина».

«А в конце 99-го года уже после президентских выборов она заняла пост вице-премьера в правительстве Ющенко», - сказал политолог.

Напомним, Загородний рассказал, кто может войти в новую коалицию.

Ранее Politeka сообщала, что Бондаренко рассказал о политике 90-х.