О деталях санкций, которые США ввели против России, сообщил в программе «Романенко. Беседы» Илья Куса, эксперт Украинского института будущего.

Куса рассказывает, что санкции опубликовали в три разные списки. «Одни санкции запихнули в список персональных блокирующих ограничений против личностей на базе "акта Магнитского"», - уточняет он. Куса также добавляет, что речь идет о 7 чиновниках РФ среднего и высокого ранга, которые имеют некоторое отношение к делу Навального. Например, это Бастрыкин, который является главой Следственного комитета.

По мнению Илии Кусы, санкции ввели зря. «Скажем так, я подозреваю, что эти люди вряд ли в 2021 году имеют активы и серьезное имущество на территории США и вряд ли они в ближайшее время собирались на уикенд в Штаты. Поэтому это бесполезно», - объясняет эксперт.

Остальные санкций, как считает Куса, тоже не представляют серьезной угрозы для российской экономики. К примеру, вторая часть в пакете Министерства торговли. Были опасения, что она будет касаться важных институций и олигархов, но говорится о небольшом бизнесе, банках и предприятиях. Третьей частью является санкции казначейства, под которые подпадают три исследовательские институты, в частности это касается и дела Навального.

Куса также рассказывает и о других запрета, которые, однако, действовали и раньше, а потому ничего нового они не добавили. Речь идет о запрете банкам США работать с Россией и поставлять государству оружие. Эксперт объясняет, что ничего из перечисленного и так не происходит уже с 2014 года.

Во всяком случае, Куса одобрительно отзывается о работе Байдена на посту президента США.

Напоминаем, Гинзбург рассказывает о системном экономическом кризисе, который переживает Украина.

Ранее Politeka сообщала о том, что эксперт ожидает серьезной помощи от Байдена.