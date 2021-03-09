Россия не собирается сближаться с Китаем и не хочет этого, поскольку это не соответствует их пафосной внешней политике и имиджу великой державы
Об этом сказал эксперт Украинского института будущего Илья Куса в программе “Романенко Беседы”.
“Россия сама не собирается и они не хотят сближения с Китаем, потому что они понимают, что в таком альянсе они будут играть роль младшего партнера. А в Москве это как-то не соответствует их, с одной стороны, пафосной внешней политике… С другой стороны - вот этому имиджу, который они сами себе сформировали - великой державы. И как-то плюс понятно, что Китай с его огромными ресурсами - он способен диктовать им условия”, - сказал Илия Куса.
По его словам, китайцы показали, что у них влияние в экономическо-финансовых плоскостях сильнее.
“И конечно в такую схему российское руководство не хочет ввязываться. И они, конечно же, предпочли бы договориться с Западом, особенно с Европой. Что они и пытаются делать, в общем-то. Продавая вот эти все конфликты, кризисные площадки”, - добавил эксперт.
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Он отметил, что если Россия пойдет на сближение с Китаем - США могут расшатать ситуацию, но это крайняя мера, поскольку президент России Владимир Путин им нужен.
Напомним, как сообщала Politeka, Грищенко ответил на вопрос, кто враг США: Россия или Китай?
Также Politeka сообщала, что по мнению Куща, Украина может проиграть Китаю арбитражный спор на 3,5 млрд долларов.