Россия не собирается сближаться с Китаем и не хочет этого, поскольку это не соответствует их пафосной внешней политике и имиджу великой державы

Об этом сказал эксперт Украинского института будущего Илья Куса в программе “Романенко Беседы”.

“Россия сама не собирается и они не хотят сближения с Китаем, потому что они понимают, что в таком альянсе они будут играть роль младшего партнера. А в Москве это как-то не соответствует их, с одной стороны, пафосной внешней политике… С другой стороны - вот этому имиджу, который они сами себе сформировали - великой державы. И как-то плюс понятно, что Китай с его огромными ресурсами - он способен диктовать им условия”, - сказал Илия Куса.

По его словам, китайцы показали, что у них влияние в экономическо-финансовых плоскостях сильнее.