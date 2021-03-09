Судя по всему, медицинская реформа в Украине идёт или уже зашла в тупик. Есть ли выход из него, и если да, то каков он?
Об этом в программе «Романенко. Беседы» говорит главный редактор интернет-издания «Trigger» Анатолий Якименко.
«Сначала нужно осознать и проанализировать ситуацию. Нужно сказать: ладно, пусть у нас будет НСЗУ. Но тогда надо полностью отказываться от статуса некоммерческих коммунальных предприятий. Больницы не могут быть ими, это – несовместимые вещи. НКП ведёт хозяйственную деятельность. Разве человек, у которого есть хотя бы минимальный интеллект и уважение к себе, может сказать, что больница ведёт хозяйственную деятельность?», - спрашивает гость программы.
Он напоминает, что функция больницы – не хозяйственная, а социальная. Это ни в коем случае не предприятие, как не может им быть, например, прокуратура или суд.
«Раз у нас министр здравоохранения, кроме медицинского образования, имеет и экономическое, он должен видеть, что с этой сферой собираются сделать Минфин и другие ведомства. Они пытаются убедить всех, что треть нашего общего бюджета идёт на обслуживание долга, а мы занимаем деньги для здравоохранения. Это не так. Мы занимаем деньги для их разворовывания», - считает эксперт.
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Ранее, как сообщает Politeka, Анатолий Якименко прокомментировал ход медицинской реформы в нашей стране.