Судя по всему, медицинская реформа в Украине идёт или уже зашла в тупик. Есть ли выход из него, и если да, то каков он?

Об этом в программе «Романенко. Беседы» говорит главный редактор интернет-издания «Trigger» Анатолий Якименко.

«Сначала нужно осознать и проанализировать ситуацию. Нужно сказать: ладно, пусть у нас будет НСЗУ. Но тогда надо полностью отказываться от статуса некоммерческих коммунальных предприятий. Больницы не могут быть ими, это – несовместимые вещи. НКП ведёт хозяйственную деятельность. Разве человек, у которого есть хотя бы минимальный интеллект и уважение к себе, может сказать, что больница ведёт хозяйственную деятельность?», - спрашивает гость программы.