Существует ли в Украине политика в обычном понимании – или только сцена, по которой двигаются куклы на ниточках?

В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» на этот вопрос отвечает философ, политолог, руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев.

«Как бы политтехнологи и политические инвесторы с помощью медиа ни манипулировали этой сферой, настоящую политическую жизнь не остановишь. Если политическая сфера узурпирована теми, кто управляет фасадом – возникает контрэлита и контрполитика. Возможно, на фоне войны, экономических проблем и высокой скорости изменений, которые мы наблюдаем в сегодняшней Украине, этот процесс несколько задержался, но по законам истории он неизбежен», - говорит философ.

По его словам, социальные интересы, которые постоянно сталкиваются с игнорированием или обманом, воплощаются в альтернативных идеологиях и альтернативных политических командах. Это касается, в частности, людей наёмного труда (а Украина пока ещё остаётся индустриальной державой). Если старые левые партии дискредитированы, то появятся новые левые. Сколько ни подкупай профсоюзы – в Украине есть почва для развития профсоюзного движения.

Растут и ещё два социальных слоя. Это мелкий бизнес, часто – с очень высокой степенью самоэксплуатации (поэтому их интересы чрезвычайно близки к интересам людей наемного труда) – и так называемый средний класс, который часто связан с бизнесом, сферой услуг или государственной службой.

«Их интересы тоже плохо представлены в политической системе. И они тоже образуют ассоциации – например, ассоциацию малого и среднего бизнеса. Почва для контрполитики и контрэлит уже сформирована», - считает Андрей Ермолаев.

Ранее, как сообщает Politeka, он заметил, что для Украины режим конфликта является способом развития.

Также он назвал элементы для выработки будущего украинского государства.