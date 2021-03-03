Три головні елементи вироблення майбутнього держави, які успішно забезпечують цей процес іншим країнам, назвав у програмі «Культ особистості» Андрій Єрмолаєв, політичний філософ і керівник стратегічної групи планування «Софія»

Єрмолаєв пояснює, що сучасна національна держава – це відносно стабільна та стійка система, для якої першочерговим завданням є забезпечити розвиток інститутів. При цьому він акцентує увагу на важливості зв’язку сфери знань з освітою та стратегуванням.

Стратегування експерт пояснює як сукупність різноманітних проектів рішень та програм розвитку політичної еліти. До цієї сфери входять парламент, президент і виконавча влада. Водночас для реалізації стратегування політична система має опиратися на базу, яка народжується якраз-таки науковою сферою та знаннями. Сюди відноситься й експертне середовище, яке, на його думку, виконує радше інструментальну функцію: воно забезпечує державу спеціалістами, які допомагають вирішувати питання, пояснюють проблемні моменти та висувають альтернативні пропозиції.

«Грубо кажучи, наука, освіта і експертне середовище - це три найважливіші складові, що забезпечують цей процес вироблення майбутнього», - підсумовує Єрмолаєв. Контактні зв’язки між цими сферами обов’язкові для держави та її політичної системи.

Коментуючи ситуацію в Україні останніх 25 років, експерт відзначає абсолютний обвал якраз-таки цих трьох головних елементів вироблення майбутнього.

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