Действительно ли для США во внешней политике главное – не допустить альянса между РФ и Китаем, и по возможности привлечь Россию на свою сторону?

На этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» отвечает эксперт Украинского Института Будущего Илия Куса.

«В этом контексте американцам нет смысла бороться с Россией – по крайней мере, бороться в нашем понимании. Соединённым Штатам не нужно свергать Путина. Зачем его свергать? Наоборот, Путин очень удобен для США. Он для них уже предсказуем, его понимают. Он давно стоит у власти, и многие в США имеют с ним личный канал коммуникаций», - рассказывает Куса.

По его словам, у этой страны такая же проблема с Россией, как с Ираном, Венесуэлой, Северной Кореей и многими другими государствами – отсутствие альтернативы. Если свергать Путина – то, во-первых, зачем, а во-вторых, кем его заменить? Такую меру полностью не исключают, но оставляют для самого крайнего случая.

«Если в Вашингтоне решат, что Россия пошла на сближение с Китаем, а для них это является смертельной угрозой – США могут решиться на такой шаг, например, расшатать ситуацию в России. Предлог всегда можно найти. Но это действительно крайняя мера», - заключает эксперт.

Ранее, как сообщает Politeka, Илия Куса объяснил, каких последствий стоит ждать Украине от прихода к власти Джо Байдена.

Также он допустил возможность скорого отстранения от власти Владимира Путина.



