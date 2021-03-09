Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказывает о выполнении условий меморандума с инвесторами в возобновляемую энергетику Украины, хотя правительство нарушает взятые на себя договоренности еще с 2020 года.

Об этом заявил нардеп, сопредседатель межфракционного объединения «Чистая энергия – здоровая окружающая среда» Алексей Гончаренко, комментируя заявление Шмигаля, что Кабмин якобы не нарушает условия меморандума.

"В прошлом году сложилась кризисная ситуация на этом рынке, когда государство перестало выполнять свои обязательства. Далее после долгих переговоров был подписан меморандум между правительством и производителями, который затем был поддержан в Верховной Раде Украины принятием соответствующего закона».

По его словам, согласно меморандуму, 40% долгов должно было быть оплачено до конца прошлого года, и по 15% ежеквартально, то есть, вот сейчас в I квартал, должно было быть выплачено еще 15%

"К сожалению, в прошлом году не было уплачено ни копейки этих долгов. И только вместе, общими усилиями, кстати, это было первой деятельностью нашего МФО, потому что мы как раз образовались в декабре месяце, мы добивались того, чтобы в государственном бюджете Украины были соответствующие строки и слова, необходимые для того, чтобы было привлечено заемное финансирование», - подчеркнул Гончаренко.

По его словам, правительство начало выплачивать долги инвесторам в зеленую энергетику, но все пошло так, как ожидалось. Вместо того, чтобы рассчитываться по долгам полностью, привлеченные средства госбанков были распределены в том числе с «Энергоатомом».

«Таким образом, долги сейчас есть. Определенные сдвиги тоже есть, но и долги тоже есть. Мы поднимаем эту тему на каждом заседании, когда был недавно энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмигалем. Мы понимаем, можно очень много «нянь» завести, но ни одна «няня» никого не уговорит привести в Украину деньги, если тех, кто уже принес обманули. Так точно не может быть", - отметил Гончаренко.

Напомним, 4 марта премьер Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что меморандум с производителями "зеленой" энергии выполняется. Он указал, что есть задержка, но нарушать меморандум и не погашать долги у Кабмина нет намерений, поэтому меморандум будет выполняться даже с возможными задержками.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.